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8 نصائح لسلامة الغذاء في الحج
متابعات الخليج 365 - الرياض
قدّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء عددًا من النصائح للحفاظ على جودة الغذاء في الحج.
ودعت الهيئة الحجاج إلى تجنّب شراء الأطعمة المكشوفة وتجنب اللحوم غير تامة النضج والتأكد من تاريخ الصلاحية وغيرها من النصائح.
وقبل أيام دشنت الهيئة العامة للغذاء والدواء حملتها وبرامجها التوعوية لحج عام 1440هـ، بتقديم طرق سلامة الأغذية ومأمونية الأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية لحجاج بيت الله الحرام بتسع لغات، في كلٍ من قطار الحرمين، وصالات قدوم الحجاج في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وحافلات نقل الحجاج، إضافة إلى توعية العاملين في منشآت الإعاشة.
وبدأ منسوبو الهيئة بتقديم النصائح اللازمة للتعامل الآمن والسليم مع الغذاء والدواء والأجهزة الطبية للمسافرين عبر قطار الحرمين، وصالات قدوم الحجاج في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.
وتقدم الهيئة المعلومات والنصائح التوعوية لضيوف الرحمن باللغة العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الأوردية، الهندية، البنغالية، المالاوية (الماليزية)، البهاسية (الإندونيسية)، والتركية، على متن رحلات قطار الحرمين، إضافة إلى الجناح التوعوي بصالات قدوم الحجاج بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.
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