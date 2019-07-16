الان تتابع مصادر: قرار فتح المحلات 24 ساعة يشمل أوقات الصلاة #عاجل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 46 دقيقة - 3:43 م, 16 يوليو 2019 م التعليقات: 0 كشفت مصادر مطلعة أن “قرار السماح بفتح المحلات التجارية 24 ساعة يشمل أوقات الصلوات الخمس. وكان مجلس الوزراء، في جلسته اليوم (الثلاثاء)، قرر السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية – وفقاً للاعتبارات التي يقدرها –كما يحدد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة.

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