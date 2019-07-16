، وكيل "الأمر بالمعروف": 42 مركزًا توجيهيًا ونقطة توزيع خلال الحج ،

- 1/2
- 2/2
كشف وكيل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للشؤون الميدانية والقضايا، الدكتور تركي بن عبدالله الشليل؛ أن مشاركة الرئاسة العامة في موسم حج هذا العام 1440هـ، تستهدف تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، ولتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، لتسهيل أداء مناسك زوار بيت الله الحرام ومسجد رسوله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام.
وأكد "الشليّل" أن الرئاسة العامة بذلت، من خلال وكالة الشؤون الميدانية والقضايا والإدارات المعنية، جهوداً كبيرة بتوجيه ومتابعة من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رئيس اللجنة العليا للحج بالرئاسة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، لتقديم أقصى ما تستطيع من خدمات وبرامج ليؤدي ضيوف الرحمن هذا الركن العظيم وفق هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بمشاركة وتنسيق مع الجهات الحكومية، من خلال إرشاد وتوجيه الحجاج، ونشر العقيدة الصحيحة، والتحذير مما يخالف الهدي النبوي، بالحكمة والموعظة الحسنة.
وقال: يتم استكمال التجهيزات اللازمة ومتابعة العمل الميداني في المراكز التوجيهية من خلال غرفة عمليات في مقر اللجان المشاركة بمكة المكرمة، وتزويدها بخاصية الربط الإلكتروني وكاميرات مراقبة لتسهيل عملية الإشراف والمتابعة.
وأضاف: تم تحديث وتطوير الدليل الإرشادي لعضو الهيئة المشارك في الحج، بالإضافة إلى إقامة عدد من الدورات التدريبية والبرامج المعرفية والمهارية المخصصة للمكلفين في الحج من منسوبي الرئاسة العامة.
وأردف: الرئاسة العامة كلفت عددًا كبيرًا من منسوبيها المؤهلين للعمل خلال موسم الحج لهذا العام 1440هـ، المزودين بما يلزم من الوسائل التوعوية بعدة لغات من إصدارات الرئاسة العامة.
وتابع "الشليل": تم تجهيز 42 مركزًا توجيهيًا ونقطة توزيع بعدد كافٍ من الأعضاء والمرشدين والمترجمين المؤهلين من ذوي الخبرة.
وكيل "الأمر بالمعروف": 42 مركزًا توجيهيًا ونقطة توزيع خلال الحجصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-16
كشف وكيل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للشؤون الميدانية والقضايا، الدكتور تركي بن عبدالله الشليل؛ أن مشاركة الرئاسة العامة في موسم حج هذا العام 1440هـ، تستهدف تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، ولتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، لتسهيل أداء مناسك زوار بيت الله الحرام ومسجد رسوله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام.
وأكد "الشليّل" أن الرئاسة العامة بذلت، من خلال وكالة الشؤون الميدانية والقضايا والإدارات المعنية، جهوداً كبيرة بتوجيه ومتابعة من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رئيس اللجنة العليا للحج بالرئاسة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، لتقديم أقصى ما تستطيع من خدمات وبرامج ليؤدي ضيوف الرحمن هذا الركن العظيم وفق هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بمشاركة وتنسيق مع الجهات الحكومية، من خلال إرشاد وتوجيه الحجاج، ونشر العقيدة الصحيحة، والتحذير مما يخالف الهدي النبوي، بالحكمة والموعظة الحسنة.
وقال: يتم استكمال التجهيزات اللازمة ومتابعة العمل الميداني في المراكز التوجيهية من خلال غرفة عمليات في مقر اللجان المشاركة بمكة المكرمة، وتزويدها بخاصية الربط الإلكتروني وكاميرات مراقبة لتسهيل عملية الإشراف والمتابعة.
وأضاف: تم تحديث وتطوير الدليل الإرشادي لعضو الهيئة المشارك في الحج، بالإضافة إلى إقامة عدد من الدورات التدريبية والبرامج المعرفية والمهارية المخصصة للمكلفين في الحج من منسوبي الرئاسة العامة.
وأردف: الرئاسة العامة كلفت عددًا كبيرًا من منسوبيها المؤهلين للعمل خلال موسم الحج لهذا العام 1440هـ، المزودين بما يلزم من الوسائل التوعوية بعدة لغات من إصدارات الرئاسة العامة.
وتابع "الشليل": تم تجهيز 42 مركزًا توجيهيًا ونقطة توزيع بعدد كافٍ من الأعضاء والمرشدين والمترجمين المؤهلين من ذوي الخبرة.
16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
03:43 PM
بهدف تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن وتحقيق تطلعات القيادة
كشف وكيل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للشؤون الميدانية والقضايا، الدكتور تركي بن عبدالله الشليل؛ أن مشاركة الرئاسة العامة في موسم حج هذا العام 1440هـ، تستهدف تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، ولتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، لتسهيل أداء مناسك زوار بيت الله الحرام ومسجد رسوله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام.
وأكد "الشليّل" أن الرئاسة العامة بذلت، من خلال وكالة الشؤون الميدانية والقضايا والإدارات المعنية، جهوداً كبيرة بتوجيه ومتابعة من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رئيس اللجنة العليا للحج بالرئاسة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، لتقديم أقصى ما تستطيع من خدمات وبرامج ليؤدي ضيوف الرحمن هذا الركن العظيم وفق هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بمشاركة وتنسيق مع الجهات الحكومية، من خلال إرشاد وتوجيه الحجاج، ونشر العقيدة الصحيحة، والتحذير مما يخالف الهدي النبوي، بالحكمة والموعظة الحسنة.
وقال: يتم استكمال التجهيزات اللازمة ومتابعة العمل الميداني في المراكز التوجيهية من خلال غرفة عمليات في مقر اللجان المشاركة بمكة المكرمة، وتزويدها بخاصية الربط الإلكتروني وكاميرات مراقبة لتسهيل عملية الإشراف والمتابعة.
وأضاف: تم تحديث وتطوير الدليل الإرشادي لعضو الهيئة المشارك في الحج، بالإضافة إلى إقامة عدد من الدورات التدريبية والبرامج المعرفية والمهارية المخصصة للمكلفين في الحج من منسوبي الرئاسة العامة.
وأردف: الرئاسة العامة كلفت عددًا كبيرًا من منسوبيها المؤهلين للعمل خلال موسم الحج لهذا العام 1440هـ، المزودين بما يلزم من الوسائل التوعوية بعدة لغات من إصدارات الرئاسة العامة.
وتابع "الشليل": تم تجهيز 42 مركزًا توجيهيًا ونقطة توزيع بعدد كافٍ من الأعضاء والمرشدين والمترجمين المؤهلين من ذوي الخبرة.
، وكيل "الأمر بالمعروف": 42 مركزًا توجيهيًا ونقطة توزيع خلال الحج ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل "الأمر بالمعروف": 42 مركزًا توجيهيًا ونقطة توزيع خلال الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.