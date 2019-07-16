محمد بن مسعود - الدمام - قال: قرار يفتح مجالات واسعة لاستثمارات القطاع الخاص وخلق الوظائف أكد وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي أن صدور قرار مجلس الوزراء بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، يسهم في توفير السلع والخدمات للسكان على مدار الساعة. وأوضح "القصبي" أن القرار سيعزز جودة الحياة في المدن، ويفتح مجالات واسعة لاستثمارات القطاع الخاص وخلق الوظائف، تماشياً مع توجهات رؤية المملكة 2030. "القصبي": عمل الأنشطة التجارية 24 ساعة يعزز جودة الحياة بالمدن صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-16 أكد وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي أن صدور قرار مجلس الوزراء بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، يسهم في توفير السلع والخدمات للسكان على مدار الساعة. وأوضح "القصبي" أن القرار سيعزز جودة الحياة في المدن، ويفتح مجالات واسعة لاستثمارات القطاع الخاص وخلق الوظائف، تماشياً مع توجهات رؤية المملكة 2030. Advertisements 16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440 03:38 PM قال: قرار يفتح مجالات واسعة لاستثمارات القطاع الخاص وخلق الوظائف قال: قرار يفتح مجالات واسعة لاستثمارات القطاع الخاص وخلق الوظائف أكد وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي أن صدور قرار مجلس الوزراء بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، يسهم في توفير السلع والخدمات للسكان على مدار الساعة. وأوضح "القصبي" أن القرار سيعزز جودة الحياة في المدن، ويفتح مجالات واسعة لاستثمارات القطاع الخاص وخلق الوظائف، تماشياً مع توجهات رؤية المملكة 2030. ، "القصبي": عمل الأنشطة التجارية 24 ساعة يعزز جودة الحياة بالمدن ،

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