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70 عاماً على أكبر خط نقل بترول في العالم.. "التابلاين" لم ينقل النفط فقط

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محمد بن مسعود - الدمام - #دارة_الملك_عبدالعزيز تحيي ذكرى إنشائه بمقطع فيديو يوثق وأرقام تتحدث

نشرت #دارة_الملك_عبدالعزيز مقطع فيدو يوثق ذكرى حدثت في مثل هذا اليوم من عام ١٩٥٠م حيث تم الانتهاء من إنشاء أكبر خط نقل بترول في العالم "التابلاين".

وقالت "الدارة" عبر حسابها في "تويتر": كان منجزاً حضارياً للدولة في بداية تأسيسها، حيث كان يعتبر أكبر خط نقل بترول في العالم في حينه.

وأرفقت "الدارة" بتغريدتها مقطع فيديو، مضيفة: هناك أرقام كبيرة للمشروع قبل ٧٠ عاماً.. تأملوها.

وأضافت: خط أنابيب البترول (التابلاين) لم ينقل النفط فقط، بل نبتت على امتداده مدن ومجتمعات ومشاعر فوطّن كثيراً من البادية.

وفي ١٦ يوليو ١٩٥٠م تم الانتهاء من إنشاء خط أنابيب البترول الذي يبدأ من شرق المملكة العربية ، وينتهي في صيدا بلبنان على ساحل البحر الأبيض المتوسط عبر الأردن وسوريا.

— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation)

70 عاماً على أكبر خط نقل بترول في العالم.. "التابلاين" لم ينقل النفط فقط

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-16

نشرت #دارة_الملك_عبدالعزيز مقطع فيدو يوثق ذكرى حدثت في مثل هذا اليوم من عام ١٩٥٠م حيث تم الانتهاء من إنشاء أكبر خط نقل بترول في العالم "التابلاين".

وقالت "الدارة" عبر حسابها في "تويتر": كان منجزاً حضارياً للدولة في بداية تأسيسها، حيث كان يعتبر أكبر خط نقل بترول في العالم في حينه.

وأرفقت "الدارة" بتغريدتها مقطع فيديو، مضيفة: هناك أرقام كبيرة للمشروع قبل ٧٠ عاماً.. تأملوها.

وأضافت: خط أنابيب البترول (التابلاين) لم ينقل النفط فقط، بل نبتت على امتداده مدن ومجتمعات ومشاعر فوطّن كثيراً من البادية.

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وفي ١٦ يوليو ١٩٥٠م تم الانتهاء من إنشاء خط أنابيب البترول الذي يبدأ من شرق المملكة العربية السعودية، وينتهي في صيدا بلبنان على ساحل البحر الأبيض المتوسط عبر الأردن وسوريا.

— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation)

16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440

03:21 PM

#دارة_الملك_عبدالعزيز تحيي ذكرى إنشائه بمقطع فيديو يوثق وأرقام تتحدث

نشرت #دارة_الملك_عبدالعزيز مقطع فيدو يوثق ذكرى حدثت في مثل هذا اليوم من عام ١٩٥٠م حيث تم الانتهاء من إنشاء أكبر خط نقل بترول في العالم "التابلاين".

وقالت "الدارة" عبر حسابها في "تويتر": كان منجزاً حضارياً للدولة في بداية تأسيسها، حيث كان يعتبر أكبر خط نقل بترول في العالم في حينه.

وأرفقت "الدارة" بتغريدتها مقطع فيديو، مضيفة: هناك أرقام كبيرة للمشروع قبل ٧٠ عاماً.. تأملوها.

وأضافت: خط أنابيب البترول (التابلاين) لم ينقل النفط فقط، بل نبتت على امتداده مدن ومجتمعات ومشاعر فوطّن كثيراً من البادية.

وفي ١٦ يوليو ١٩٥٠م تم الانتهاء من إنشاء خط أنابيب البترول الذي يبدأ من شرق المملكة العربية السعودية، وينتهي في صيدا بلبنان على ساحل البحر الأبيض المتوسط عبر الأردن وسوريا.

— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation)

، 70 عاماً على أكبر خط نقل بترول في العالم.. "التابلاين" لم ينقل النفط فقط ،
المصدر : الخليج 365

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