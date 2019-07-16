السعودية اليوم / الأمم المتحدة : تراجع التقدم العالمي في مكافحة الإيدز



جنيف 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واس

أعلن برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة مرض نقص المناعة البشرية الإيدز عن تراجع وتيرة التقدم العالمي المحرز في مكافحة المرض وخفض أعداد حالات الإصابة الجديدة والوفيات وفرص الحصول على العلاج، وأنه رغم النتائج الممتازة في بعض البلدان إلا أن بلدانًا أخرى أخفقت إخفاقًا مقلقًا، بسبب نقص الموارد المخصصة لمكافحة الإيدز.

وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج جونيلا كارلسون: إن القضاء على المرض يحتاج لإرادة سياسية قوية، وأن ذلك يبدأ بالاستثمار الكافي لتحقيق نتائج.

وأوضح البرنامج في تقريره السنوي أن 1،7 مليون شخص حول العالم أصيبوا خلال العام الماضي 2018 بالإيدز، بما يمثل انخفاضًا نسبته 16 % مقارنة بنِسَب عام 2019.

وأعرب التقرير عن القلق إزاء التباطؤ في مكافحة المرض في جنوب وشرق أفريقيا وهي أكثر المناطق تضررًا منه.

كما أعرب عن القلق تجاه الزيادات الكبيرة في أعداد الإصابات الجديدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 29 %، وفي شرق أوروبا ووسط آسيا.

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