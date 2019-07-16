السعودية اليوم / وزير العدل يلتقي رئيس مجلس الوزراء الأذربيجاني



الرياض 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واس

التقى معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اليوم, رئيس مجلس الوزراء الأذربيجاني ندروز محمدوف، وبحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات العدليّة.

وقال معالي وزير العدل: إن هناك حرصاً متبادلاً بين البلدين على تنمية العلاقات والتعاون في المجال العدلي، وذلك في إطار مذكرة التفاهم وبرنامج التعاون المشترك الموقع بين الجانبين, مبيناً أن وزارة العدل وضعت استراتيجية خاصة لتعزيز الشراكات الدولية مع الدول الصديقة والاستفادة المشتركة من هذه الشراكات في مجالات التدريب والتقنية وهندسة الإجراءات والتجارب المتبادلة.

وأبرز الصمعاني خلال لقائه مع رئيس مجلس الوزراء الأذربيجاني ملامح عن النظام العدلي السعودي، وما يشهده من تطور وتقدم في ظل ما يجده من اهتمام وعناية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وبيّن أن القطاعات العدلية شهدت تحولاً رقمياً كبيراً أسهم بشكل جوهري في اختصار الإجراءات والتسهيل على المستفيدين والمتقاضين، والحراك التطويري مستمر بعون الله وتوفيقه.

وأعرب معالي وزير العدل عن شكره وتقديره على حسن الحفاوة والاستقبال التي لاقاها والوفد المرافق له، متطلعاً للمزيد من التعاون المشترك الذي يصب في مصلحة تطوير القطاع العدلي في البلدين.

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