حج / لجنة السقاية والرفادة بإمارة مكة المكرمة تُقدم مليون شريحة اتصال وإنترنت مجاني هدية لضيوف الرحمن



جدة 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واس

أطلقت إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي بمقرها اليوم مبادرة لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة ، التي تتضمن توزيع مليون شريحة اتصال وإنترنت مجاني هدية لضيوف الرحمن ، ضمن برنامج "ضيف الرحمن في عيوننا" ، الذي تنفذه اللجنة بالتعاون مع إدارة المطار لخدمة ضيوف الرحمن.

ويستهدف المشروع توزيع شرائح الاتصال على مليون حاج يقوم بتنفيذها فريق ميداني على مدى 24 ساعة ، تحت إشراف مؤسسة رؤية 190 ، حيث يتم تقديم هذه الخدمة خلال موسم حج هذا العام في بادرة نوعية تسهّل على ضيوف الرحمن التواصل مع أسرهم ومشاركتهم جميع أحداثهم اليومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، أو الاتصال المباشر ، ليعيشوا معهم أجواء الحجّ وما ينعمون به في هذا البلد الحرام من راحة وأمان وسط الخدمات المتكاملة التي توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.

وأوضح المدير العام لمطار الملك عبد العزيز الدولي عصام بن فؤاد نور أن هذه المبادرة التي تتبناها لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة تأتي بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع مطار الملك عبدالعزيز ، وتهدف إلى تقديم خدمات مجانية لضيوف الرحمن تتمثل في توفير خدمة الاتصالات لتعزيز التعاون والعطاء وإثراء تجربة العمل التطوعي، مشيرًا إلى أن إدارة المطار تدعم المبادرات التطوعية خلال موسمي العمرة والحج.

وأعرب المدير العام للمطار عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة مكة المكرمة ولسمو نائبه على ما يقدمانه من دعم لمطار الملك عبدالعزيز ، منوهًا بالمتابعة المستمرة من معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني التي انعكست على تطوير الخدمات المقدمة للمسافرين.

يُذكر أن المشروع يأتي جزءًا من مجهودات المملكة في خدمة الحجاج والمعتمرين وما يوجه به خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من خدمات جليلة جعلت الحجاج والمعتمرين يؤدون مناسكهم وشعائرهم بكل يسر وطمأنينة.

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15:30ت م

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