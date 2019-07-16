السعودية اليوم / إتلاف 31 طنًا من الخضار في السوق المركزي بالأحساء خلال الشهر الماضي



الأحساء 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واس

أتلفت أمانة الأحساء ممثلة في وكالة الخدمات "إدارة سوق الخضار المركزي" خلال شهر شوال الماضي 31 طنًا من الخضار والفواكه غير الصالحة للاستهلاك، وذلك امتدادًا لبرامج المتابعة الشاملة التي تقوم بها الأمانة للسوق والرقابة الصحية على المحلات ونقاط الأنشطة المهنية.

وأوضح مدير إدارة السوق المركزي خالد الأيوب أن خطوات المُصادرة والإتلاف تمت نظير مخالفة اشتراطات التعبئة والنقل والتخزين، كون ذلك يتسبب بتعفن هذه المواد وظهور علامات التلف عليها، وذلك بعد الكشف عليها من قبل المراقبين الصحيين واتضاح عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، عادًا تعريضها من أبرز العوامل لفسادها ومن ذلك سوء التخزين والنقل في ظروف غير مهيأة للحفاظ على جودتها، مما سيُسهم في حدوث تَغيرات في الخواص الطبيعية لهذه المواد.

من جهة أخرى ضبطت بلدية وسط الهفوف التاريخي عمالة مخالفة حوّلت مسكنًا شعبيًا إلى مستودع لتخزين مواد التنظيف في بيئة تفتقر للتنظيمات الصحية والمهنية.

وأبان رئيس بلدية وسط الهفوف المهندس مسلم الهاشم أن ذلك يأتي تواصلاً لخطط المتابعة لأنشطة الصحة العامة والأنشطة المهنية، وتكثيف البلدية لجهودها الرقابية في منطقة الهفوف التاريخية وتحسين المشهد الحضري فيها، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن ملاحظاتهم, وكذلك المخالفات المتعلقة بالأنشطة الصحية والمهنية عبر وسائل التواصل التي خصصتها الأمانة لذلك.

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15:27ت م

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