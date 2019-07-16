السعودية اليوم / بلدية رأس تنورة تواصل أعمال زيادة الرقعة الخضراء بالمحافظة



الدمام 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واس

تواصل بلدية محافظة رأس تنورة أعمالها لزيادة الرقعة الخضراء والتنمية المستدامة في جميع مواقع المحافظة، وذلك ضمن مبادرات البلدية في هذا الشأن، وفي إطار اهتمامها بالبيئة والزراعة واستمرار المحافظة عليها.

وأوضح رئيس بلدية محافظة رأس تنورة بالإنابة ناصر بن عمر التميمي أن البلدية تعمل على تطوير وإضافة مناطق مستحدثة تماشياً مع مبادرة "نزرعها لننعم بها", حيث قامت البلدية ممثلة بإدارة الخدمات بالانتهاء من تمديد شبكات ري بطول 900 متر طولي و 450 رشاشا مائيا و 224 نقطة خاصة بالأشجار والشجيرات وتسوية مساحة ما يقارب من 4500 متر مربع لموقع مدخل الكورنيش, إلى جانب دوار القوارب وإعادة زراعته بالنجيل، وإضافة أشجار متنوعة مثل "البونسيانا ، النيم ، أكاسيا جلوكا".

وقامت البلدية بتمديد شبكات ري بطول 600 متر طولي و 252 رشاشا مائيا و 890 نقطة خاصة بالأشجار والشجيرات، وجرى زراعة النجيل الصناعي بالموقع الخاص, إلى جانب مبنى المجلس البلدي داخل البلدية بمساحة 2300 متر مربع وتزويده بعدد من الأشجار المستديمة طوال العام وتهيئة مواقع لزراعة الزهور الموسمية، داعيًا المواطنين والمقيمين للمحافظة على الأماكن العامة لينعم بها الجميع.

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15:26ت م

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