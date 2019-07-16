السعودية اليوم / وزير التعليم يوجه بتحسين مستويات 7371 معلمًا ومعلمة إلى المستويين الخامس والسادس



الرياض 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واس

وجه معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ, بتحسين مستويات 7371 معلمًا ومعلمة من شاغلي الوظائف التعليمية، ونقلهم إلى المستويين الخامس السادس، وذلك في إطار عمل الوزارة الرامي إلى تحقيق الاستقرار النفسي والوظيفي للمعلمين والمعلمات ليتمكنوا من أداء رسالتهم التعليمية وفق أفضل السبل.

وشمل النقل إلى المستوى الخامس على الوظائف التعليمية 7268 معلمًا ومعلمة، فيما بلغ عدد المنقولين إلى المستوى السادس 103 معلمًا ومعلمة.

وأكدت وزارة التعليم تطبيق قواعد المفاضلة والمؤهلات التربوية على جميع من شملهم القرار، مبينة أن المنقولين على المستويين الخامس والسادس سوف يعاملون وفق المادة (18/أ) من نظام الخدمة المدنية فيما يخص الراتب .

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15:04ت م

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