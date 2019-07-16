السعودية اليوم / سمو الأمير سعود بن نايف يستقبل مدير ديوان المراقبة المكلف بالمنطقة الشرقية



الدمام 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير عام فرع ديوان المراقبة العامة بالمنطقة الشرقية المكلف أحمد بن عبدالله الهاشم بمناسبة تعيينه.

ونوه سموه بحرص القيادة الرشيدة على رفع كفاءة الأداء الحكومي وضبط العمليات المالية والإدارية بما يواكب التطورات المتسارعة في القطاع العام، مؤكدًا سموه أهمية دور الديوان في التحسين المستمر لأداء الأجهزة وإحكام الرقابة على الأصول المالية والمنقولة لأجهزة الدولة.

وأضاف سمو أمير المنطقة الشرقية أن الاستقلالية والحيادية جزء مهم من عمل الديوان يجب العمل على تعزيزه دون إغفال لأهمية التعاون والتواصل الفعال مع الجهات المشمولة برقابة الديوان وتسريع آلية التبليغ بنتائج المراجعة لتصحيح الأخطاء، وصولًا إلى تحقيق الشفافية والمساءلة المنشودة.

ولفت سموه الانتباه إلى أن الرقابة ركن أساسي من أركان الإدارة, وتطويرها يتطلب تأهيل كوادر بشرية متخصصة تتمتع بالمهنية والاحترافية، متمنيًا للديوان ومنسوبيه التوفيق في تحقيق الأهداف المنشودة.

من جانبه أعرب الهاشم عن الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية على توجيهاته السديدة وحرصه على أن يكون فرع الديوان مساهمًا فاعلًا في تحقيق الرقابة على الأجهزة الحكومية، واستمرار المنجزات التي حققها الفرع خلال الفترة الماضية، وما تفضل به سموه من توجيهات سديدة، ونصائح هي خير حافز له ولزملائه لبذل المزيد.

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15:02ت م

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