السعودية اليوم / أمانة حفر الباطن تنفذ حملات تفتيشية خلال شهر شوال الماضي



حفر الباطن 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واس

نفذت أمانة حفر الباطن 839 زيارة للمنشآت التجارية خلال شهر شوال الماضي، ضمن الحملة الميدانية الشاملة المكثفة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية تحت عنوان "حملة الرقابة البلدية" على جميع المنشآت الغذائية لرصد التجاوزات في المحال والمنشآت المخالفة.

وأوضح أمين محافظة حفر الباطن المهندس علي بن سعيد الغامدي أنه جرى خلال الحملة تحرير 267 إشعار مخالفة للمنشآت والمحال وأنذرت 136 منشأة وأغلقت 66 محلًا منها مطاعم ومخابز ومحل للمواد الغذائية, كما أرسل 303 عينات للمختبر لكي يتم فحصها والتأكد منها، مؤكدًا حرص الأمانة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، منوهًا بجهود وكالة الخدمات بالأمانة والبلديات التابعة المميزة.

وأكد المهندس الغامدي استمرار الحملات والجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها الأمانة والبلديات التابعة بشكل مكثف على المطاعم والمحلات الغذائية بشكل متواصل لتحسين ورفع مستوى خدماتها في مجال الرقابة على الأغذية والحفاظ على الصحة العامة للفرد والمجتمع وعدم التهاون مع الحالات المخالفة.

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14:57ت م

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