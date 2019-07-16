السعودية اليوم / محافظ أملج يقلد مدير شعبة العمليات بمدني أملج رتبته الجديدة



أملج 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واس

قلّد محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي , بمكتبه اليوم , مدير شعبة العمليات بإدارة الدفاع المدني بمحافظة أملج النقيب سليم حماد الجهني, رتبته الجديدة ، بعد صدور الموافقة السامية على ترقيته إلى رتبة "رائد" .

وهنأ المحافظ, الرائد الجهني بهذه الثقة, متمنياً له التوفيق والنجاح , وأن تكون هذه الترقية عوناً له في خدمة الدين والملك والوطن.

من جانبه رفع الرائد سليم الجهني الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، سائلاً المولى عز وجل أن تكون هذه الرتبة دافعاً له لبذل المزيد من العطاء والتفاني لحفظ أمن هذا الوطن ومقدراته .

// انتهى //

14:56ت م

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