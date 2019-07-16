السعودية اليوم / بلدية الوجه تكثف جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية



الوجه 13 ذو القعدة 1440 هـ ، الموافق16 يوليو 2019 م واس

كثّفت بلدية محافظة الوجه جولاتها التفتيشية والرقابية التي شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، ضمن حملة الرقابة البلدية، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم، والمحال التجارية والبوفيهات.

وأسفرت الجولات التفتيشية عن مصادرة 14 كجم من المواد الفاسدة والغير صالحة للاستهلاك الآدمي وسجلت عددًا من المخالفات على المحلات التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية ، إلى جانب إغلاق محل واحد.

وأوضح مدير إدارة الخدمات بالبلدية عبدالله بن محمد الكعابنة أن الحملات التفتيشية على جميع المواقع التي تقع في نطاق البلدية مستمرة على فترتين صباحية ومسائية للقضاء على الظواهر السلبية، ومتابعة جميع المعروضات الغذائية للتأكد من سلامتها ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومدى توفر اشتراطات السلامة والنظافة داخل المواقع والعاملين فيها.

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14:55ت م

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