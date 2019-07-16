حج / الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف تجهز 42 مركزًا توجيهيًا ونقطة توزيع لموسم الحج



الرياض 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واس

تشارك الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في موسم حج هذا العام 1440 هـ، في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن وتتمثل في إرشاد وتوجيه الحجاج، ونشر العقيدة الصحيحة، والتحذير مما يخالف الهدي النبوي، بالحكمة والموعظة الحسنة, وذلك تحقيقًا لتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -،في تسهيل أداء مناسك زوار بيت الله الحرام ومسجد رسوله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام.

وأكد فضيلة وكيل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للشؤون الميدانية والقضايا الشيخ الدكتور تركي بن عبد الله الشليل, أن الرئاسة العامة ممثلة في وكالة الشؤون الميدانية والقضايا والإدارات المعنية، بذلت جهودًا كبيرة بتوجيه ومتابعة من معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رئيس اللجنة العليا للحج بالرئاسة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، لتقديم أقصى ما تستطيع من خدمات وبرامج ليؤدي ضيوف الرحمن هذا الركن العظيم وفق هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بمشاركة وتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وبين أنه يتم إكمال التجهيزات اللازمة، ومتابعة العمل الميداني في المراكز التوجيهية من خلال غرفة عمليات في مقر اللجان المشاركة بمكة المكرمة، وتزويدها بخاصية الربط الإلكتروني وكاميرات مراقبة لتسهيل عملية الإشراف والمتابعة، كما تم تحديث وتطوير الدليل الإرشادي لعضو الهيئة المشارك في الحج، بالإضافة إلى إقامة عدد من الدورات التدريبية والبرامج المعرفية والمهارية المخصصة للمكلفين في الحج من منسوبي الرئاسة العامة.

وأفاد الدكتور الشليل أن الرئاسة كلفت عددًا كبيرًا من منسوبيها المؤهلين للعمل خلال موسم الحج لهذا العام 1440هـ، والذين تم تزويدهم بما يلزم من الوسائل التوعوية بعدة لغات من إصدارات الرئاسة العامة، كما تم تجهيز 42 مركزًا توجيهيًا ونقطة توزيع بعدد كافٍ من الأعضاء والمرشدين والمترجمين المؤهلين من ذوي الخبرة.

وسأل الشليل في ختام تصريحه, الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - خير الجزاء على ما يقدمانه لخدمة ضيوف الرحمن، وأن يجعل تلك الأعمال الجليلة في ميزان حسناتهم، وأن يحفظ هذه البلاد، ويزيدها أمنًا واستقرارًا ورخاءً.

// انتهى //

14:54ت م

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