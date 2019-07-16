سبب خصم دعم حساب المواطن

2019-07-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف برنامج حساب متابعات الخليج 365 عن سبب الخصم أو تعليق صرف الدعم عن بعض المستفيدين.

وشدّد حساب متابعات الخليج 365 على ضرورة أن يتمّ إدخال البيانات بكل دقة حيث يعتمد البرنامج على البيانات المسجلة من الأفراد، ويتم مطابقتها بما لدى الجهات الرسمية، وفي حال وجود اختلاف يتم الاعتماد على البيانات الرسمية.

وردّ حساب متابعات الخليج 365 على استفسار أحد المواطنين تمّ وقف الدعم عنه في الدفعة الأخيرة بالقول: بعد الاطلاع على بياناتك يتضح بأن إجمالي الدخل لدى المصدر يختلف عن إجمالي الدخل المُفصح عنه في البوابة، وبناءً عليه تجاوز إجمالي دخل الأسرة الحدّ المانع من الحصول على الدعم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: (هنا).

Advertisements

ويتيح برنامج حساب متابعات الخليج 365 تعديل بيانات الدخل وغيرها من البيانات الخاصة بالمستفيد الرئيسي والتابعين وفق المستجدات التي تطرأ على حالتهم.

وتتم مراجعة بيانات المستفيدين بشكل دوري لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ22، والتي سيتم إيداعها في شهر سبتمبر المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة الحادية والعشرين.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.