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2019-07-16 تحسين مستويات 7371 معلماً متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بتحسين مستويات (7371) معلما ومعلمة من شاغلي الوظائف التعليمية، ونقلهم إلى المستويين الخامس السادس، وذلك في إطار عمل الوزارة الرامي إلى تحقيق الاستقرار النفسي والوظيفي للمعلمين والمعلمات ليتمكنوا من أداء رسالتهم التعليمية وفق أفضل السبل.

وشمل النقل إلى المستوى الخامس على الوظائف التعليمية (7268) معلماً ومعلمة، فيما بلغ عدد المنقولين إلى المستوى السادس (103) معلماً ومعلمة .

وأكدت وزارة التعليم تطبيق قواعد المفاضلة والمؤهلات التربوية على جميع من شملهم القرار، مبينة أن المنقولين على المستويين الخامس والسادس سوف يعاملون وفق المادة (18/أ) من نظام الخدمة المدنية فيما يخص الراتب.









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