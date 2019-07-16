شكرا لقرائتكم تخصيص قنوات اتصال لتلقي بلاغات الرشوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-16 تخصيص قنوات اتصال لتلقي بلاغات الرشوة متابعات الخليج 365 - الرياض أكدت المباحث الإدارية، اليوم الثلاثاء، مجدداً أنها الجهة المختصة بتلقي بلاغات جرائم الرشوة. وأضافت المباحث الإدارية، أنها خصصت وسائل تواصل لتلقي البلاغات، تتمثل في هاتف مجاني وبريد إلكتروني ورقم فاكس. Advertisements وقالت، في رسالة sms بثتها على أرقام المواطنين والمقيمين اليوم: “أخي متابعات الخليج 365.. أخي المقيم، المباحث الإدارية هي الجهة المختصة والمخولة بتلقي البلاغات عن جرائم الرشوة، لا تتردد بالتواصل على الهاتف المجاني 980 أو البريد الإلكتروني [email protected] أو الفاكس رقم: 011/4420057”.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تخصيص قنوات اتصال لتلقي بلاغات الرشوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.