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الان تتابع صندوق التنمية يمول شركة تسويق منتجات زراعية بـ 28 مليونًا والان مع التفاصيل
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إنشاء مركز لتسويق المنتجات الزراعية
متابعات - الخليج 365
موّل صندوق التنمية الزراعية شركة سلسه الدولية في منطقة الرياض بمبلغ 28 مليون ريا، وذلك لإنشاء مركز تسويق للمنتجات الزراعية.
وقال الصندوق إن المركز سيستخدم التقنيات الحديثة لتنشيط عملية التسويق، وتعبئة وتغليف وتدريج الخضار، وتوزيعها عن طريق محلات التجزئة والمتاجر الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية.
وأشار إلى أن ذلك يأتي من منطلق إدراك الصندوق بأهمية التسويق في مجال التنمية ودعمه للمنتجات الزراعية.
يذكر أن صندوق التنمية الزراعية يحرص على تنشيط العملية التسويقية في القطاع الزراعي والعمل على دعمها بالقروض اللازمة.
ويسهم الصندوق، منذ إنشائه وحتى نهاية عام 2018م، في تمويل عدد من مراكز تسويق المنتجات الزراعية، وكان إجمالي قروضها حوالي 74 مليون ري،ال وطاقتها تقدر بحوالي 45 ألف طن في السنة.
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