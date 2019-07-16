وزارة العمل الاستعلام عن وافد : الاستعلام عن موظف وافد عبر خدمات مكتب العمل

يتيح مكتب العمل السعودي العديد من الخدمات الإلكترونية، من بينها خدمة وزارة العمل الاستعلام عن وافد، وهي واحدة من أبرز الخدمات التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية لكل من العامل الوافد أو المقيم، وصاحب العمل، وتعتبر خدمة استعلام عن وافد أجنبي لم تعد تتطلب الذهاب إلى مقرات مكتب العمل المختلفة، حيث بإمكان صاحب العمل أو الوافد الآن الاستعلام عن خدمات مكتب العمل المختلفة من خلال بوابة مكتب العمل الخدمات الإلكترونية الاستعلام بشكل إلكتروني، بما فيها خدمة الاستعلام عن موظف وافد، سواء برقم الإقامة، الجواز، أو رقم الحدود، دون بذل الكثير من المجهود.

على الجانب الآخر تعمل بوابة مكتب العمل الخدمات الإلكترونية على توفير العديد من الخدمات التي تهم كل من صاحب العمل أو العامل الوافد، وتعمل الوزارة بشكل كبير على تحديث نظامها الإلكتروني بشكل ملحوظ في الفترات الأخيرة، بالإضافة إلى تحديث قاعدة بياناتها، التي تحتفظ بداخلها ببيانات كافة العمالة الوافدة إلى المملكة، وأيضاً الكفيل السعودي، وتوفر للمستفيد كافة خدماتها الإلكترونية عبر نظام واحد يتيح لك معرفة كافة البيانات والتفاصيل المتعلقة بأي من خدماتها.

الاستعلام عن خدمات مكتب العمل

يمكن أيضاً الاستعلام عن خدمات مكتب العمل المختلفة، عبر بوابة وزارة العمل الإلكترونية، فبجانب خدمة استعلام عن وافد برقم الإقامة، توفر البوابة الإلكترونية مجموعة من الخدمات الأخرى مثل، خدمات نقل الكفالة، خدمات تغيير مهنة العامل الوافد، تقديم بلاغ تغيب عن العمل، الاستعلام عن بلاغ الهروب، الاستعلام عن اسم الكفيل، وغيرها من الخدمات الأخرى التي يبحث عنها كل من الموظف الوافد أو صاحب العمل.

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استعلام عن عامل وافد

من خلال مكتب العمل الخدمات الإلكترونية يمكن للعامل الوافد أو صاحب العمل الدخول إلى خدمة استعلام عن عامل وافد، وبنقرة واحدة بعد كتابة البيانات المطلوبة، يمكن معرفة حالة الموظف الوافد، حالة الكفالة، وحالة الإقامة الخاصة به، ويمكن الاستعلام عنها من خلال كتابة رقم الجواز، رقم الإقامة، أو رقم الحدود، ومن ثم تظهر تفاصيل الخدمة، ومن بينها نقل الكفالة، بلاغ الهروب، بيانات المنشأة التي يعمل بها.

استعلام عن وافد أجنبي

في البداية وقبل الدخول لخدمة استعلام عن وافد مكتب العمل، يجب على المستفيد من الخدمة التسجيل في البوابة الإلكترونية لوزارة العمل، وذلك ليتمكن من الاستفادة من كافة الخدمات المقدمة عبر بوابة وزارة العمل، بما فيها خدمة استعلام عن وافد أجنبي، وبعد اختيار الخدمة المراد الاستعلام عنها، أو الخدمة التي نتحدث عنها في هذا السياق، قم بكتابة البيانات المطلوبة، مع ضرورة التأكد من كتابها بشكل صحيح، مثل رقم الجواز، رقم الإقامة، أو رقم الحدود، بالإضافة إلى الجنسية.

وزارة العمل الاستعلام عن وافد

بعد كتابة البيانات بشكل صحيح كما سبق وتم الإشارة، من المفترض ظهور بيانات العامل الوافد، وبعد التأكد من كتابة البيانات بشكل صحيح ، قم بكتابة رمز التحقق المرئي، وذلك من خلال رابط وزارة العمل الاستعلام عن وافد، وبعد الضغط على أيقونة استفسار عن وافد، ستظهر كافة البيانات والتفاصيل المطلوب معرفتها وهي، اسم الموظف الوافد، رقم الوافد، تقييم المؤسسة التي يعملها بها الوافد، حالة العامل إن كان على قوة العمل أم لا، تراخيص المؤسسة التي يعمل بها إن كانت سارية المفعول أو انتهت صلاحيتها.