(نقي) يوعي زوار الطائف بخطورة التدخين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الطائف

اختتمت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات البرنامج التوعوي (نقي) الذي يستهدف زوار و مرتادي منتزه الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وذلك تزامنا مع موسم الطائف وإجازة الصيف.

وذكر مدير عام جمعية كفى بالطائف الأستاذ عبدالله بن علي الشهري، أن (نقي) انطلق استكمالا للبرامج والأنشطة التوعوية التثقيفية خلال موسم الإجازة الصيفية بالمحافظة، وامتد لمدة 4 أيام استفاد منه 570 زائرا من أهالي الطائف والمملكة ودول الخليج.

وذكر الشهري أن البرنامج الذي شمل فعاليات مختلفة وعيادة كفى المتنقلة لقي اقبالا كبيرا من الزوار، حيث توجه العشرات منهم إلى مقر الجمعية ليلتقوا الأطباء المتخصصين الذين بدورهم يطلعونهم على كيفية الإقلاع عن التدخين، ومساعدة ذويهم في التخلص من السموم، كما يحصلون على الأدوية التي تتناسب مع حالاتهم.