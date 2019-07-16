أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في جلسته الأسبوعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - تبوك

التقى أمير منطقة تبوك، فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في اللقاء الأسبوعي أمس، أهالي المنطقة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.

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وفي بداية اللقاء رحب أمير منطقة تبوك بالجميع، متطرقا في حديثه للمواطنين إلى عدد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين.

عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدته.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.