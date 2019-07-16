شكرا لقرائتكم عبر منفذ جديدة عرعر.. تفويج 1880 حاجاً عراقياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - استقبلت السعودية صباح الثلاثاء الدفعة الأولى من الحجاج العراقيين القادمين براً شمال السعودية.
ويبلغ عدد الحجاج في هذه الدفعة 1880 حاجاً عراقياً، فيما يشهد المنفذ تفويج أكثر من 24 ألف حاج عراقي سيتم تفويجهم بدفعات يومية على مدى أسبوعين.
وسيكون في استقبال الحجاج العراقيين أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان.
من جهته، قال عبد العزيز الشمري، سفير السعودية في العراق، إن المملكة تستقبل بحفاوة كبيرة حجاج العراق.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | عبر منفذ جديدة عرعر.. تفويج 1880 حاجاً عراقياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.