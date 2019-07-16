السعودية | عبر منفذ جديدة عرعر.. تفويج 1880 حاجاً عراقياً

شكرا لقرائتكم عبر منفذ جديدة عرعر.. تفويج 1880 حاجاً عراقياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استقبلت السعودية صباح الثلاثاء الدفعة الأولى من الحجاج العراقيين القادمين براً شمال السعودية.

ويبلغ عدد الحجاج في هذه الدفعة 1880 حاجاً عراقياً، فيما يشهد المنفذ تفويج أكثر من 24 ألف حاج عراقي سيتم تفويجهم بدفعات يومية على مدى أسبوعين.

وسيكون في استقبال الحجاج العراقيين أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان.

من جهته، قال عبد العزيز الشمري، سفير السعودية في العراق، إن المملكة تستقبل بحفاوة كبيرة حجاج العراق.