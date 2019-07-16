شروط التقديم في برنامج حافز وطريقة التقديم عبر الموقع الرسمي 1440-1441

وسط البرامج التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمواطنين المقيمين بأراضي المملكة، هناك برنامج “حافز” المسئول عن مساعدة الشباب في الحصول على وظائف للجنسين وحتى سن 60 عام، حيث يعمل البرنامج على تقديم منظومة دعم شاملة من خلال فترة تدريبية وتأهيلية تقدم للمستفيد بالإضافة إلى صرف مخصص مالي شهري للمستفيد لمساعدته على إيجاد وظائف ويمكنكم التسجيل في البرنامج من خلال الموقع الرسمي لبرنامج حافز للاستفادة بكافة خدمات البرنامج والذي تقدمه وزارة العمل السعودية بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية السعودية لدعم صندوق تنمية الموارد البشرية، وسوف نتعرف على شروط التقديم في برنامج حافز بالتفصيل.

شروط التقديم في برنامج حافز 1440 – 1441

قد تم وضع عدد من الشروط الواجب توافرها للاستفادة من برنامج حافز وهي:

أن يكون سعودي الجنسية أو من أبناء أهم سعوديين.

وأن يكون عمره بين 20 إلى 60 عامًا على أن يكون مقيم في المملكة في آخر عشرة أشهر سابقة لسنة التقدم.

كما يجب ألا يكون موظفًا سواء في قطاع خاص أو عام وأن لا يكون قادرًا على العمل.

بالإضافة إلى أن لا يكون مستحق لمعاش تقاعدي أو أي مخصص تعويض ضد التعطل عن العمل.

ويجب ألا يكون طالبًا أو متدرب في أي مرحلة تعليمية وأن لا يكون لديه أي نشاط تجاري خاص به.

كما يجب أن لا يكن له دخل ثابت يعادل المخصص المالي أو يزيد، وأن لا يكون مستفيد بالفعل من برنامج حافز للبحث عن عمل.

وأخيرًا أن يكون قد أكمل مدة صرف حافظ البحث عن عمل وأن يمضي تلك المدد قبل تقديم الطلب:

في حالة أن سبق له العمل في إحدى القطاعين العام أو الخاص يجب أن يمر 3 أشهر على الأقل من تاريخ ترك الوظيفة أو انتهاء عقد العمل. في حالة انتهاء مدة الدراسة الجامعية أو الثانوية أو ما يعادلهم يجب أن يمر 6 أشهر على الأقل قبل التقديم في البرنامج. وفي حالة انسحابه من الدراسة أو التدريب وعدم استحقاقه لمكافئة من الدولة على تلك الدراسة أو التدريب يجب أن تمر فترة 6 أشهر على الأقل من ذلك التاريخ، وفي حالة استحقاقه لمكافئة من الدولة يجب مرة سنة على الأقل؟ يجب انتظار المدة المحددة من قبل اللائحة دون الإخلال باتزاماته بدون عذر يقبل من الصندوق وذلك خلال الفترة التي يحددها الصندوق لمراجعة الطلب ودراسته جيدًا للموافقة عليه.

طريقة التسجيل في برنامج حافز صعوبة للحصول على عمل