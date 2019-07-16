، لسبب غريب.. نادٍ تركي يفسخ عقده مع لاعب بعد 24 ساعة من التوقيع ،

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أعلن نادي "مينمينسبور" الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية التركي عن فسخ عقد لاعبه الجديد، الغامبي "ألفا جالو"، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على التعاقد معه، بسبب تشابه للأسماء.
ووفق "روسيا اليوم"، ذكر النادي في بيان نشره عبر الإنترنت، أنه فسخ عقد لاعبه الجديد جالو الذي انضم للنادي قادمًا من "ألكوشيتينز" الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة البرتغالي.
وأوضح أنه كان ينوي التعاقد مع لاعب غامبي آخر اسمه لامين جالو، يلعب في صفوف "ساليرنيتانا" الإيطالي "سيرا B"، والذي لعب ثماني مباريات دولية مع منتخب غامبيا، ولكن تشابه أسماء اللاعبين أدى إلى "هذا الخطأ الإداري الفادح".
من جهته، اعتبر ألفا جالو أن النادي التركي حطم قلبه، بعد أن فسخ العقد بهذه الطريقة، لافتًا إلى أنه كان في قمة السعادة لانتقاله للعب في صفوف نادٍ أوروبي يلعب في درجة أعلى.
لسبب غريب.. نادٍ تركي يفسخ عقده مع لاعب بعد 24 ساعة من التوقيعصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-16
أعلن نادي "مينمينسبور" الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية التركي عن فسخ عقد لاعبه الجديد، الغامبي "ألفا جالو"، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على التعاقد معه، بسبب تشابه للأسماء.
ووفق "روسيا اليوم"، ذكر النادي في بيان نشره عبر الإنترنت، أنه فسخ عقد لاعبه الجديد جالو الذي انضم للنادي قادمًا من "ألكوشيتينز" الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة البرتغالي.
وأوضح أنه كان ينوي التعاقد مع لاعب غامبي آخر اسمه لامين جالو، يلعب في صفوف "ساليرنيتانا" الإيطالي "سيرا B"، والذي لعب ثماني مباريات دولية مع منتخب غامبيا، ولكن تشابه أسماء اللاعبين أدى إلى "هذا الخطأ الإداري الفادح".
من جهته، اعتبر ألفا جالو أن النادي التركي حطم قلبه، بعد أن فسخ العقد بهذه الطريقة، لافتًا إلى أنه كان في قمة السعادة لانتقاله للعب في صفوف نادٍ أوروبي يلعب في درجة أعلى.
16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
02:50 PM
ألفا جالو: كنت في قمة السعادة ثم حطموا قلبي بعد إنهائه بهذه الطريقة
أعلن نادي "مينمينسبور" الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية التركي عن فسخ عقد لاعبه الجديد، الغامبي "ألفا جالو"، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على التعاقد معه، بسبب تشابه للأسماء.
ووفق "روسيا اليوم"، ذكر النادي في بيان نشره عبر الإنترنت، أنه فسخ عقد لاعبه الجديد جالو الذي انضم للنادي قادمًا من "ألكوشيتينز" الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة البرتغالي.
وأوضح أنه كان ينوي التعاقد مع لاعب غامبي آخر اسمه لامين جالو، يلعب في صفوف "ساليرنيتانا" الإيطالي "سيرا B"، والذي لعب ثماني مباريات دولية مع منتخب غامبيا، ولكن تشابه أسماء اللاعبين أدى إلى "هذا الخطأ الإداري الفادح".
من جهته، اعتبر ألفا جالو أن النادي التركي حطم قلبه، بعد أن فسخ العقد بهذه الطريقة، لافتًا إلى أنه كان في قمة السعادة لانتقاله للعب في صفوف نادٍ أوروبي يلعب في درجة أعلى.
، لسبب غريب.. نادٍ تركي يفسخ عقده مع لاعب بعد 24 ساعة من التوقيع ،
المصدر : الخليج 365
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