، "آل الشيخ" يوجّه بتحسين مستويات 7371 معلماً ومعلمة إلى الخامس والسادس ،

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وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بتحسين مستويات 7371 معلماً ومعلمة من شاغلي الوظائف التعليمية، ونقلهم إلى المستويين الخامس والسادس، وذلك في إطار عمل الوزارة الرامي إلى تحقيق الاستقرار النفسي والوظيفي للمعلمين والمعلمات؛ ليتمكنوا من أداء رسالتهم التعليمية وفق أفضل السبل.
ووفق ما أعلنته الوزارة اليوم شمل النقل إلى المستوى الخامس على الوظائف التعليمية 7268 معلماً ومعلمة، فيما بلغ عدد المنقولين إلى المستوى السادس 103 معلمين ومعلمات.
وأكدت وزارة التعليم تطبيق قواعد المفاضلة والمؤهلات التربوية على جميع من شملهم القرار، مبينة أن المنقولين على المستويين الخامس والسادس سوف يعاملون وفق المادة 18/أ من نظام الخدمة المدنية فيما يخص الراتب.
"آل الشيخ" يوجّه بتحسين مستويات 7371 معلماً ومعلمة إلى الخامس والسادسصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-16
وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بتحسين مستويات 7371 معلماً ومعلمة من شاغلي الوظائف التعليمية، ونقلهم إلى المستويين الخامس والسادس، وذلك في إطار عمل الوزارة الرامي إلى تحقيق الاستقرار النفسي والوظيفي للمعلمين والمعلمات؛ ليتمكنوا من أداء رسالتهم التعليمية وفق أفضل السبل.
ووفق ما أعلنته الوزارة اليوم شمل النقل إلى المستوى الخامس على الوظائف التعليمية 7268 معلماً ومعلمة، فيما بلغ عدد المنقولين إلى المستوى السادس 103 معلمين ومعلمات.
وأكدت وزارة التعليم تطبيق قواعد المفاضلة والمؤهلات التربوية على جميع من شملهم القرار، مبينة أن المنقولين على المستويين الخامس والسادس سوف يعاملون وفق المادة 18/أ من نظام الخدمة المدنية فيما يخص الراتب.
16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
02:35 PM
في إطار عمل الوزارة الرامي إلى تحقيق الاستقرار النفسي والوظيفي للمعلمين
وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بتحسين مستويات 7371 معلماً ومعلمة من شاغلي الوظائف التعليمية، ونقلهم إلى المستويين الخامس والسادس، وذلك في إطار عمل الوزارة الرامي إلى تحقيق الاستقرار النفسي والوظيفي للمعلمين والمعلمات؛ ليتمكنوا من أداء رسالتهم التعليمية وفق أفضل السبل.
ووفق ما أعلنته الوزارة اليوم شمل النقل إلى المستوى الخامس على الوظائف التعليمية 7268 معلماً ومعلمة، فيما بلغ عدد المنقولين إلى المستوى السادس 103 معلمين ومعلمات.
وأكدت وزارة التعليم تطبيق قواعد المفاضلة والمؤهلات التربوية على جميع من شملهم القرار، مبينة أن المنقولين على المستويين الخامس والسادس سوف يعاملون وفق المادة 18/أ من نظام الخدمة المدنية فيما يخص الراتب.
، "آل الشيخ" يوجّه بتحسين مستويات 7371 معلماً ومعلمة إلى الخامس والسادس ،
المصدر : الخليج 365
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