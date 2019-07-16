، "عناية" تكرّم 20 من قادة التطوع في برنامج "افحص لتطمئن" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أقيم في عدة جوامع بالرياض ومكة بهدف نشر ثقافة الوقاية

كرّم رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى "عناية"، د. عبدالرحمن السويلم، 20 من قادة التطوع المشاركين في مبادرة "افحص لتطمئن"، الذي أقيم في عدة جوامع بالرياض ومكة المكرمة؛ عرفاناً وشكراً على دورهم في إنجاح المبادرة.

وقال الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري: تكريم قادة التطوع المشاركين في مبادرة "افحص لتطمئن" التي نظمتها "عناية" في جامع الراجحي بالربوة، وجامع الملك خالد بحي أم الحمام، وكذلك في مكة مكرمة يأتي انطلاقاً من منهجها في الوفاء لأهل العطاء وتقديراً لجهودهم وتفانيهم وتطوعهم في خدمة مجتمعهم.

وأضاف: مبادرة "افحص لتطمئن" مبادرة توعوية وقائية تهدف إلى وقاية المجتمع من الأمراض المزمنة ونشر ثقافة الرعاية الأولية بين أفراده، ويشرف على الفعالية فريق طبي متخصص من جمعية عناية يقوم بفحص المؤشرات الحيوية وفحص النظر وفحص السكر وغيرها من الفحوص المهمة مجانًا.

وأردف: تهدف فعالية "افحص لتطمئن" إلى تعزيز مفهوم الوقاية الصحية انطلاقًا من الحديث الشريف "درهم وقاية خير من قنطار علاج".

وعبّر قادة التطوع عن سرورهم وشكرهم لجمعية عناية التي أتاحت لهم الفرصة لخدمة المجتمع انطلاقاً من مسؤوليتهم الاجتماعية تجاه أفراده.

Advertisements