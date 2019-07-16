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تمكّن الفريق الطبي المتخصص بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن، من إنقاذ سيدة من "حمل غير متجانس"؛ حيث تَبَيّن بعد إجراء كل الفحوصات، أنها حامل في الأسبوع الثامن، مع وجود حمل داخل الرحم وآخر خارج الرحم، مع وجود كيس كبير بالمبيض الأيمن.
وقرر الطبيب المعالج إجراء تدخل جراحي لاستئصال الحمل من خارج الرحم وكيس المبيض الأيمن بالمنظار، مع الحفاظ على الحمل داخل الرحم.
وتعتبر هذه الحالة من الحالات النادرة، وقد تماثلت السيدة للشفاء.
حالة نادرة لسيدة بالحفر.. حمل داخل الرحم وآخر خارجه وهذا ما فعله الطبيبصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-16
تمكّن الفريق الطبي المتخصص بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن، من إنقاذ سيدة من "حمل غير متجانس"؛ حيث تَبَيّن بعد إجراء كل الفحوصات، أنها حامل في الأسبوع الثامن، مع وجود حمل داخل الرحم وآخر خارج الرحم، مع وجود كيس كبير بالمبيض الأيمن.
وقرر الطبيب المعالج إجراء تدخل جراحي لاستئصال الحمل من خارج الرحم وكيس المبيض الأيمن بالمنظار، مع الحفاظ على الحمل داخل الرحم.
وتعتبر هذه الحالة من الحالات النادرة، وقد تماثلت السيدة للشفاء.
16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
01:48 PM
إضافة إلى كيس كبير بالمبيض الأيمن.. وفريق طبي بمستشفى الولادة تدخّل
تمكّن الفريق الطبي المتخصص بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن، من إنقاذ سيدة من "حمل غير متجانس"؛ حيث تَبَيّن بعد إجراء كل الفحوصات، أنها حامل في الأسبوع الثامن، مع وجود حمل داخل الرحم وآخر خارج الرحم، مع وجود كيس كبير بالمبيض الأيمن.
وقرر الطبيب المعالج إجراء تدخل جراحي لاستئصال الحمل من خارج الرحم وكيس المبيض الأيمن بالمنظار، مع الحفاظ على الحمل داخل الرحم.
وتعتبر هذه الحالة من الحالات النادرة، وقد تماثلت السيدة للشفاء.
، حالة نادرة لسيدة بالحفر.. حمل داخل الرحم وآخر خارجه وهذا ما فعله الطبيب ،
المصدر : الخليج 365
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