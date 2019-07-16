، شاهد .. "عرضة" و"ألعاب بهلوانية" في حفل ترفيهي بسجون مكة ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أقامت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرّمة، داخل سجن بريمان، حفلاً ترفيهياً لنزلاء مركز "ثقة" وأسرهم، بالتعاون مع هيئة الترفيه، بحضور مدير السجون بمنطقة مكة المكرّمة اللواء ماجد بن بندر الدويش؛ وعدد من منسوبي سجون المنطقة.
وتضمنت فقرات الحفل مجموعة من الأنشطة والفعاليات اشتملت على "الفولكلور الشعبي، ألعاب بهلاونية وسيرك، والعرضة السعودية ومسيرة استعراضية"، إلى جانب عدد من الأنشطة المختلفة، بحضور أهالي النزلاء وأبنائهم.
وأعرب "الدويش"؛ عن شكره وتقديره للقائمين على تنفيذ هذه المناشط، خاصة أنها تمثل امتداداً لما تقدمه المديرية العامة للسجون للنزلاء من أنشطة ثقافية وإصلاحية وترفيهية، وتهدف إلى إتاحة الوقت للنزلاء لقضاء وقت ممتع مع أفراد أسرهم بما يحقق لهم الاستقرار النفسي والمعنوي.
جدير بالذكر أن هذه الأنشطة تعد من ثمار الشراكة الإستراتيجية بين المديرية العامة للسجون والهيئة العامة للترفيه.
شاهد .. "عرضة" و"ألعاب بهلوانية" في حفل ترفيهي بسجون مكةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-16
أقامت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرّمة، داخل سجن بريمان، حفلاً ترفيهياً لنزلاء مركز "ثقة" وأسرهم، بالتعاون مع هيئة الترفيه، بحضور مدير السجون بمنطقة مكة المكرّمة اللواء ماجد بن بندر الدويش؛ وعدد من منسوبي سجون المنطقة.
وتضمنت فقرات الحفل مجموعة من الأنشطة والفعاليات اشتملت على "الفولكلور الشعبي، ألعاب بهلاونية وسيرك، والعرضة السعودية ومسيرة استعراضية"، إلى جانب عدد من الأنشطة المختلفة، بحضور أهالي النزلاء وأبنائهم.
وأعرب "الدويش"؛ عن شكره وتقديره للقائمين على تنفيذ هذه المناشط، خاصة أنها تمثل امتداداً لما تقدمه المديرية العامة للسجون للنزلاء من أنشطة ثقافية وإصلاحية وترفيهية، وتهدف إلى إتاحة الوقت للنزلاء لقضاء وقت ممتع مع أفراد أسرهم بما يحقق لهم الاستقرار النفسي والمعنوي.
جدير بالذكر أن هذه الأنشطة تعد من ثمار الشراكة الإستراتيجية بين المديرية العامة للسجون والهيئة العامة للترفيه.
16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
01:48 PM
أقامته المديرية لنزلاء مركز ثقة وأسرهم بالتعاون مع هيئة الترفيه
أقامت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرّمة، داخل سجن بريمان، حفلاً ترفيهياً لنزلاء مركز "ثقة" وأسرهم، بالتعاون مع هيئة الترفيه، بحضور مدير السجون بمنطقة مكة المكرّمة اللواء ماجد بن بندر الدويش؛ وعدد من منسوبي سجون المنطقة.
وتضمنت فقرات الحفل مجموعة من الأنشطة والفعاليات اشتملت على "الفولكلور الشعبي، ألعاب بهلاونية وسيرك، والعرضة السعودية ومسيرة استعراضية"، إلى جانب عدد من الأنشطة المختلفة، بحضور أهالي النزلاء وأبنائهم.
وأعرب "الدويش"؛ عن شكره وتقديره للقائمين على تنفيذ هذه المناشط، خاصة أنها تمثل امتداداً لما تقدمه المديرية العامة للسجون للنزلاء من أنشطة ثقافية وإصلاحية وترفيهية، وتهدف إلى إتاحة الوقت للنزلاء لقضاء وقت ممتع مع أفراد أسرهم بما يحقق لهم الاستقرار النفسي والمعنوي.
جدير بالذكر أن هذه الأنشطة تعد من ثمار الشراكة الإستراتيجية بين المديرية العامة للسجون والهيئة العامة للترفيه.
، شاهد .. "عرضة" و"ألعاب بهلوانية" في حفل ترفيهي بسجون مكة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. "عرضة" و"ألعاب بهلوانية" في حفل ترفيهي بسجون مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.