جامعة الدول تعقد الدورة الخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب

عقدت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء أعمال الدورة العادية الـ(50) لمجلس وزراء الإعلام العرب بالقاهرة، برئاسة السعودية، وبحضور وزراء الإعلام العرب، بالإضافة إلى الاتحادات والمنظمات العربية الممارسة لمهام إعلامية، حيث يتم خلال هذه الدورة مناقشة قضايا الإعلام الهامة ورؤاه الاستراتيجية وبحث آليات تطويره.

وبحسب بيان الجامعة العربية فإن جدول أعمال هذه الدورة يبحث ثماني عشر بنداً، في مقدمتها القضية الفلسطينية كونها احدى البنود الرئيسية التي تعرض بشكل دائم على المجلس والتي لازالت تعتبر القضية المركزية للامة العربية خاصة في ظل تعنت الجانب الاسرائيلي، بالإضافة إلى الموضوعات الاخرى التي تندرج تحته كالخطة الإعلامية الدولية للتصدي للقرار الأمريكي الأحادي بالاعتراف ب القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

ويناقش جدول الاعمال عدداً من البنود الهامة الاخرى كالاستراتيجية الإعلامية العربية، الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة، دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، واللجنة العربية للإعلام الالكتروني، وعاصمة الإعلام العربي، بالإضافة إلى موضوعات اخرى.

والجدير بالذكر أن مجلس وزراء الإعلام العرب يأتي من ضمن المجالس الوزارية المتخصصة تحت مظلة جامعة الدول العربية ويضم في عضويته كل الدول الأعضاء لدى الجامعة، وينعقد مرة كل عام بمقر الأمانة العامة أو احدى الدول الأعضاء.وفق صحيفة القدس