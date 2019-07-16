وزارة العدل السعودية تقرر منع الشاي والقهوة عن الموظفين

قرر نائب وزير العدل في السعودية منع تحضير المشروبات الساخنة كالشاي والقهوة داخل مكاتب الموظفين واقتصار ذلك على الامكان التي تم تخصيصها من قبل الوزارة ، ووفق صحيفة عكاظ السعودية فقد أصدر نائب وزير العدل السعودي تعميما إلى المحاكم وكتابات العدل، أكد خلاله منع تحضير المشروبات الساخنة "شاي وقهوة وغيرهما" داخل مكاتب الموظفين واقتصار تحضيرها في الأماكن المخصصة لها.

وشمل التعميم الوزاري أيضا تهيئة أماكن مخصصة لانتظار الرجال والنساء، وأن تكون مقاعد المتقاضين منفصلة داخل مجلس المحاكم، وإزالة جميع الحواجز الزجاجية والتقيد بارتفاع الكاونترات (80-85 سم).

وبحسب الصحيفة السعودية، فقد نص التعميم على إزالة جميع المقاعد المتواجدة في الممرات، ومنع وجود دواليب أو ثلاجات أو جلسات أرضية أو كنب داخل مكاتب الموظفين.