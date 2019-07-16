مدير الأمن العام يُدشِّن مكاتب خدمية في «شرطة مكة»

دشّن مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، مكتب علاقات الجمهور في مديرية شرطة منطقة مكة المكرمة، الذي يخدم مراجعين وزوار الشرطة عبر تقديم كل الخدمات لهم.

جاء ذلك في إطار ما يوليه الأمن العام من اهتمام بمستوى الخدمات التي يقدمها لمراجعيه؛ بهدف تنظيم الأداء فيما يخدم المستفيد، وتسهيل وصوله إلى مطلبه بكل يسر وسهولة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، إنّ الفريق أول ركن الحربي دشّن كذلك خدمة الشكاوى والاقتراحات التي تُعد امتدادًا للمبادرة التي أطلقها بتخصيص هاتف لتلقي الشكاوى والاقتراحات؛ حيث خصّصت شرطة منطقة مكة المكرمة عدة وسائل لتلقي شكاوى المواطنين واقتراحاتهم، مع تخصيص فريق متخصص على مدى 24 ساعة للتعامل مع هذه الشكاوى والاقتراحات بفرزها وإعداد إجراء سريع لها وعرضها على مدير شرطة منطقة مكة المكرمة مباشرة، واتخاذ الإجراءات النظامية.

من جهة أخرى, دشّن مدير الأمن العام مركز شرطة السلامة بجدة الذي يُعد أحد أقسام الشرطة النموذجية بمنطقة مكة المكرمة, واطلع خلال الزيارة، على سير العمل في المركز والخطوات التطويرية التي تم تطبيقها للعمل الأمني في مراكز الشرطة, وتسجيل جميع البلاغات والحوادث الجنائية بنظام «أمن» آليًّا والاعتماد على التقنية الحديثة في إعداد واستقبال التقارير الميدانية والأعمال الإدارية، وفي ختام الجولة، كرّم مدير الإدارة عددًا من الضباط المتميزين.