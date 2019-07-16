كراني يوضح أكثر المناطق حرارةً.. ويُحذِّر من «خمسينية الشمس»

قال الخبير في الطقس والأرصاد حسن كراني، اليوم الثلاثاء، إنّ القطاع الشرقي يُسجِّل أعلى درجات الحرارة في المملكة، داعيًا إلى تجنُّب أشعة الشمس في الفترة من الـ12 إلى الرابعة عصرًا، حيث تتخطى الحرارة تحت الشمس الـ50 درجة.

وغرَّد كراني -عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- قائلًا: «(اليوم) الثلاثاء يسجل القطاع الشرقي أعلى حرارة.. طقس مغبر على الوسط، الشرق، الشمال، القطاع الغربي».

وأضاف: «(ستكون) السماء غائمة إلى غائمة جزئيًّا على المصايف وجنوبًا وأجزاء من الوسط مع فرصة خلايا ممطرة».

وأصدرت هيئة الأرصاد في وقتٍ سابق، تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، توقّعت فيه أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وأن تحد مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض.

وأشارت الهيئة في بيان لها، إلى أنَّ الرياح المثيرة للأتربة والغبار، يستمر تأثيرها على الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر، ويشمل الخط الواصل ما بين الليث وجازان والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وأنّ يكون هناك استمرارٌ لتكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير حتى الباحة.