«التنمية الاجتماعية» تُشكِّل 13 مجلسًا استشاريًا لـ«ذوي الإعاقة»

أقرَّت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تشكيل مجالس استشارية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في جميع مناطق المملكة الـ13، مُوجِّهة فروعها الرئيسية بسرعة تشكيل المجالس.

وأفاد بيانٌ صادرٌ عن الوزارة، اليوم الثلاثاء، اطلعت عليه «عاجل»، بأنّ المجالس الاستشارية في المناطق تهدف إلى الوقوف على احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوحيد الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، وتعزيز جسور التواصل معهم ومع أسرهم، وإشراكهم في بناء تصور عن الخطط والمشروعات المستقبلية، التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، ورفع مستوى اندماجهم في المجتمع وسوق العمل.

وتتشكل عضوية هذه المجالس، حسب البيان، من مسؤولي قطاع التنمية الاجتماعية في كل منطقة، ونخبة من الأعضاء الفاعلين من الأشخاص ذوي الإعاقة في كل منطقة وأسرهم.

وكانت نائبة الوزير للتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح، قد ترأست في الأشهر الماضية اجتماعات المجالس الاستشارية للأشخاص ذوي الإعاقة في مناطق الرياض والمنطقة الشرقية والحدود الشمالية، وأكّدت- آنذلك- حرص الوزارة على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الاعاقة، وتذليل كل التحديات التي تواجههم.