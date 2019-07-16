السعودية اليوم / سمو أمير الجوف يلتقي نائب وزير الشؤون الإسلامية



سكاكا 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد ، يرافقه مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشيخ محمد بن عمر السائح.

وفي بداية اللقاء نوه الأمير فيصل بن نواف بالدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لخدمة بيوت الله والقيام عليها، التي تترجمها الجهود والخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للمواطنين والمقيمين في كافة مناطق المملكة, وجهودها في كل ما يتعلق بخدمة بيوت الله من أعمال الإنشاء والترميم والصيانة، وما يقام بها من برامج دعوية وإرشادية بما يسهم في تبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم ، ممثلاً بفرع الوزارة بالمنطقة.

واستعرض سموه مع معالي نائب الوزير سير العمل في فرع الوزارة بمنطقة الجوف والإدارات التابعة له بمختلف محافظات ومراكز المنطقة لتحقيق مزيداً من التطور في كافة الأعمال التي يقوم بها الفرع إنفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر ـ أيدهم الله ـ .

وتم خلال اللقاء بحث عدداً من الموضوعات التي تهم المشاريع الجاري تنفيذها من قبل الوزارة بالمنطقة، والخطط المستقبلية لها .

وأكد معالي نائب الوزير اهتمام الوزارة بكل ما يتعلق في خدمة بيوت الله تعالى ، وفق توجيهات القيادة الرشيدة والعمل على تلبية جميع احتياجاتها, مبرزاً ما يحظى به الفرع من متابعة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، ودعمهما ومؤازرتهما لجهود الوزارة في المنطقة، والمكاتب التعاونية، ومراكز الدعوة والإرشاد، وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، بفضل الله ثم بفضل الدعم اللامحدود الذي تلقاه الوزارة وفروعها بكافة مناطق المملكة من ولاة الأمر ــ حفظهم الله ــ الذين لا يألون جهداً في خدمة الإسلام، ودعم العمل الإسلامي في كافة مجالاته داخل المملكة وخارجها.

وفي نهاية اللقاء تسلّم سموه هدية عبارة عن نسخة من المصحف الشريف .

//انتهى//

13:49ت م

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