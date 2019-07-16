افتتاح معبر عرعر في هذا الموعد

2019-07-16

متابعات الخليج 365 - الشمالية

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز بن خالد الشمري أن افتتاح معبر عرعر رسمياً سيكون في 15 أكتوبر المقبل.

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يذكر أن منفذ جديدة عرعر البري، شمال عرعر 60 كلم، استكمل كافة الاستعدادات لاستقبال أكبر دفعة للحجاج العراقيين عن طريق البر اليوم الثلاثاء، والتي تبلغ قرابة ” 24111 ” حاجاً على متن 762 حافلة.

فيما وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس لجنة الحج في المنطقة جميع القطاعات الحكومية بتكثيف الاستعدادات وتسخير جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن، ومضاعفة الجهود بما يكفل تأديتهم لعباداتهم في يسر وسكينة، منوهاً سموه بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والمتابعة المستمرة من سمو وزير الداخلية على تقديم أفضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام القادمين عبر مدينة الحجاج بمنفذ جديدة عرعر.