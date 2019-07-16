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2019-07-16 إنقاذ حياة سيدة بتخصصي حفر الباطن متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي – حفرالباطن تمكن بفضل الله الفريق الطبي المتخصص بمستشفى الولادة والأطفال من إنقاذ سيدة من حمل غير متجانس. Advertisements وتبين بعد إجراء كافة الفحوصات أنها حامل في الأسبوع الثامن ويوجد حمل داخل الرحم وآخر خارج الرحم مع وجود كيس كبير بالمبيض الأيمن. وقد قرر الطبيب المعالج إجراء تدخل جراحي حيث تم استئصال الحمل من خارج الرحم وكيس المبيض الأيمن بالمنظار مع الحفاظ على الحمل داخل الرحم وهي من الحالات النادرة وقد تماثلت السيدة للشفاء ولله الحمد.









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