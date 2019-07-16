سفير السعودية في العراق: افتتاح رسمي لمعبر عرعر في 15 أكتوبر

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أكد السفير السعودي في العراق، عبد العزيز الشمري، أن الافتتاح الرسمي لمعبر عرعر سيكون في يوم 15 أكتوبر المقبل.

وكان محافظ الأنبار، علي فرحان الدليمي، قال في وقت سابق إنه من المرجح افتتاح منفذ “جديدة عرعر” الحدودي مع السعودية في أكتوبر المقبل.

ويسهم المنفذ الجديد في تفعيل التجارة بين العراق والمملكة بما في ذلك من مردودات اقتصادية إيجابية على البلدين الشقيقين.