"التقاعد" تقيم لقاء تعريفيا عن أنظمة التقاعد وخدماتها للجهات الحكومية غدا الأربعاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تقيم المؤسسة العامة للتقاعد في مقرها الرئيس بمدينة الرياض يوم غد الأربعاء، اللقاء التعريفي الثالث والموجه لعدد من الجهات الحكومية عن أنظمة التقاعد والخدمات التي تقدمها المؤسسة.

ويستهدف اللقاء مسؤولي ومنسوبي الموارد البشرية بالجهات الحكومية، حيث ستقدم "التقاعد" شرحا عن أنظمة التقاعد ونظام تبادل المنافع والنظام الموحد لمد الحماية التأمينية، كما تستعرض "التقاعد" خلال اللقاء الخدمات والتسهيلات التي تقدمها لعملائها المشتركين والمتقاعدين، كالخدمات الالكترونية الموجهة للعملاء والجهات الحكومية، وبرنامج المزايا والعروض المقدم للمتقاعدين وذويهم بالتعاون مع القطاع الخاص وكذلك، برنامج مساكن للتمويل العقاري.

يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسة لقاءات تقيمها "التقاعد" وتهدف من إقامتها إلى نشر الوعي بين أوساط المشتركين والمتقاعدين، حول أنظمة التقاعد والحقوق والواجبات التقاعدية والخدمات التي تقدمها لعملائها، تحقيقا لاستراتيجية المؤسسة 2022.