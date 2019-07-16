تدخل طبي ناجح لإنقاذ حياة معتمر يعاني من نزيف بالبطن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أسهم بفضل الله فريق طبي بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة في إنقاذ حياة معتمر يمني يعاني من تليف شديد بالكبد، أدى إلى تكون دوالي وريدية كبيرة حول المعدة والمريء، وتضاعفت إلى حدوث نزيف شديد وتقيؤ الدم بصورة غزيرة أثرت على حياته.

وتم استدعاء فريق أمراض الجهاز الهضمي الذي قام بعمل تدخل عاجل عن طريق منظار للبطن، ولكن نظرا لتقدم حالة المريض استمر النزيف، وبعد تنويم المريض بقسم العناية المركزة تم عمل تدخل عاجل عن طريق وضع دعامة وريدية موصلة بين الوريد الأجوف السفلي والوريد البابي لتقليل ارتفاع ضغط الدم بالوريد البابي ودوالي المعدة والمريء، الأمر الذي أدى إلى إيقاف النزيف، حيث استغرقت العملية حوالي 5 ساعات، وتوقف النزيف بعدها مباشرة و تحسنت حالة المريض في خلال أسبوع، ومن ثم خروجه من المستشفى ولله الحمد.