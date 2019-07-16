، "نتفليكس" تحذف مشهدًا مؤلمًا وتؤكد: استمعنا لنصيحة الأطباء ،

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قررت شركة "نتفليكس" لبث المحتوى الترفيهي على الإنترنت، اليوم الثلاثاء، حذف مشهد مؤلم مثير للجدل في مسلسلها "13 ريزونز واي"، يصور انتحار بطلة المسلسل.
ووفق "رويترز"؛ فإن المسلسل الذي يستند إلى رواية بنفس العنوان، يحكي قصة شابة تدعى "هانا" تُنهي حياتها بقطع شرايين رسغها في حوض الاستحمام في آخر حلقات الموسم الأول.
وقالت الشركة عبر حسابها على "تويتر"، إنها تَلَقّت نصيحة خبراء في مجال الطب: قررنا نحن والمؤلف براين يوركي ومنتجي "13 ريزونز واي" حذف المشهد الذي تُنهي فيه "هانا" حياتها.
وبرغم إشادة النقاد بالمسلسل؛ فقد واجه انتقادات من جماعات من بينها جماعة مجلس الآباء التلفزيوني الذي يقول إن المسلسل يمجد انتحار المراهقين.
"نتفليكس" تحذف مشهدًا مؤلمًا وتؤكد: استمعنا لنصيحة الأطباءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-16
قررت شركة "نتفليكس" لبث المحتوى الترفيهي على الإنترنت، اليوم الثلاثاء، حذف مشهد مؤلم مثير للجدل في مسلسلها "13 ريزونز واي"، يصور انتحار بطلة المسلسل.
ووفق "رويترز"؛ فإن المسلسل الذي يستند إلى رواية بنفس العنوان، يحكي قصة شابة تدعى "هانا" تُنهي حياتها بقطع شرايين رسغها في حوض الاستحمام في آخر حلقات الموسم الأول.
وقالت الشركة عبر حسابها على "تويتر"، إنها تَلَقّت نصيحة خبراء في مجال الطب: قررنا نحن والمؤلف براين يوركي ومنتجي "13 ريزونز واي" حذف المشهد الذي تُنهي فيه "هانا" حياتها.
وبرغم إشادة النقاد بالمسلسل؛ فقد واجه انتقادات من جماعات من بينها جماعة مجلس الآباء التلفزيوني الذي يقول إن المسلسل يمجد انتحار المراهقين.
16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
12:49 PM
المسلسل واجه انتقادات من جماعة "مجلس الآباء التلفزيوني"
قررت شركة "نتفليكس" لبث المحتوى الترفيهي على الإنترنت، اليوم الثلاثاء، حذف مشهد مؤلم مثير للجدل في مسلسلها "13 ريزونز واي"، يصور انتحار بطلة المسلسل.
ووفق "رويترز"؛ فإن المسلسل الذي يستند إلى رواية بنفس العنوان، يحكي قصة شابة تدعى "هانا" تُنهي حياتها بقطع شرايين رسغها في حوض الاستحمام في آخر حلقات الموسم الأول.
وقالت الشركة عبر حسابها على "تويتر"، إنها تَلَقّت نصيحة خبراء في مجال الطب: قررنا نحن والمؤلف براين يوركي ومنتجي "13 ريزونز واي" حذف المشهد الذي تُنهي فيه "هانا" حياتها.
وبرغم إشادة النقاد بالمسلسل؛ فقد واجه انتقادات من جماعات من بينها جماعة مجلس الآباء التلفزيوني الذي يقول إن المسلسل يمجد انتحار المراهقين.
، "نتفليكس" تحذف مشهدًا مؤلمًا وتؤكد: استمعنا لنصيحة الأطباء ،
المصدر : الخليج 365
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