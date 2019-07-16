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محمد بن مسعود - الدمام - أكدت منصة "أبشر" الإلكترونية، أنه بإمكان المواطن طلبُ تصريح دخول مكة المكرمة للعمالة المنزلية خلال موسم الحج إلكترونيًّا، عبر حسابه في منصة "أبشر".
جاء ذلك عبر تغريدة توضيحية نشرتها المنصة في حسابها الرسمي على "تويتر".
"أبشر": بهذه الطريقة يُستخرج تصريح دخول مكة للعمالة المنزليةعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-07-16
أكدت منصة "أبشر" الإلكترونية، أنه بإمكان المواطن طلبُ تصريح دخول مكة المكرمة للعمالة المنزلية خلال موسم الحج إلكترونيًّا، عبر حسابه في منصة "أبشر".
جاء ذلك عبر تغريدة توضيحية نشرتها المنصة في حسابها الرسمي على "تويتر".
16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
12:47 PM
أكدت منصة "أبشر" الإلكترونية، أنه بإمكان المواطن طلبُ تصريح دخول مكة المكرمة للعمالة المنزلية خلال موسم الحج إلكترونيًّا، عبر حسابه في منصة "أبشر".
جاء ذلك عبر تغريدة توضيحية نشرتها المنصة في حسابها الرسمي على "تويتر".
، "أبشر": بهذه الطريقة يُستخرج تصريح دخول مكة للعمالة المنزلية ،
المصدر : الخليج 365
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