الارشيف / اخبار السعوديه

"أبشر": بهذه الطريقة يُستخرج تصريح دخول مكة للعمالة المنزلية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت منصة "أبشر" الإلكترونية، أنه بإمكان المواطن طلبُ تصريح دخول مكة المكرمة للعمالة المنزلية خلال موسم الحج إلكترونيًّا، عبر حسابه في منصة "أبشر".

جاء ذلك عبر تغريدة توضيحية نشرتها المنصة في حسابها الرسمي على "تويتر".

"أبشر": بهذه الطريقة يُستخرج تصريح دخول مكة للعمالة المنزلية

عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-07-16

أكدت منصة "أبشر" الإلكترونية، أنه بإمكان المواطن طلبُ تصريح دخول مكة المكرمة للعمالة المنزلية خلال موسم الحج إلكترونيًّا، عبر حسابه في منصة "أبشر".

جاء ذلك عبر تغريدة توضيحية نشرتها المنصة في حسابها الرسمي على "تويتر".

Advertisements

16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440

12:47 PM

أكدت منصة "أبشر" الإلكترونية، أنه بإمكان المواطن طلبُ تصريح دخول مكة المكرمة للعمالة المنزلية خلال موسم الحج إلكترونيًّا، عبر حسابه في منصة "أبشر".

جاء ذلك عبر تغريدة توضيحية نشرتها المنصة في حسابها الرسمي على "تويتر".

، "أبشر": بهذه الطريقة يُستخرج تصريح دخول مكة للعمالة المنزلية ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "أبشر": بهذه الطريقة يُستخرج تصريح دخول مكة للعمالة المنزلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا