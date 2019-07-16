، القاهرة.. بدء الدورة الـ11 لـ"تنفيذي وزراء الإعلام العرب" برئاسة الشبانة ،

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بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال الدورة الحادية عشرة للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، برئاسة وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، ومشاركة وزراء الدول أعضاء المكتب، وبحضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية السفير بدر الدين علالي.
ويناقش المكتب التنفيذي توصيات اللجنة الدائمة للإعلام العربي وإعداد مشاريع القرارات وجدول أعمال الدورة الوزارية الخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب المقررة غدًا بالقاهرة.
وتشمل بنود جدول الأعمال: القضية الفلسطينية، وبحث كيفية التصدي للقرار الأمريكي بشأن الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ودور الإعلام في التصدي للإرهاب، وكذلك الخارطة الإعلامية حول تحقيق التنمية المستدامة، وأيضًا تصحيح صورة العرب والمسلمين لدى الغرب.
كما تتضمن بحث سبل الارتقاء بالإعلام العربي إلى مستوى أعلى ليكون داعمًا لبرامج التوعية ومناصرة القضايا الحيوية للمنطقة العربية في إطار خطة التحرك العربي في الخارج، ودور الإعلام العربي في نشر قيم التسامح بوصفه المحور الفكري للدورة الوزارية للمجلس.
القاهرة.. بدء الدورة الـ11 لـ"تنفيذي وزراء الإعلام العرب" برئاسة الشبانةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-16
بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال الدورة الحادية عشرة للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، برئاسة وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، ومشاركة وزراء الدول أعضاء المكتب، وبحضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية السفير بدر الدين علالي.
ويناقش المكتب التنفيذي توصيات اللجنة الدائمة للإعلام العربي وإعداد مشاريع القرارات وجدول أعمال الدورة الوزارية الخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب المقررة غدًا بالقاهرة.
وتشمل بنود جدول الأعمال: القضية الفلسطينية، وبحث كيفية التصدي للقرار الأمريكي بشأن الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ودور الإعلام في التصدي للإرهاب، وكذلك الخارطة الإعلامية حول تحقيق التنمية المستدامة، وأيضًا تصحيح صورة العرب والمسلمين لدى الغرب.
كما تتضمن بحث سبل الارتقاء بالإعلام العربي إلى مستوى أعلى ليكون داعمًا لبرامج التوعية ومناصرة القضايا الحيوية للمنطقة العربية في إطار خطة التحرك العربي في الخارج، ودور الإعلام العربي في نشر قيم التسامح بوصفه المحور الفكري للدورة الوزارية للمجلس.
16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
12:46 PM
جدول الأعمال يتضمن كيفية التصدي للقرار الأمريكي بشأن القدس المحتلة
بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال الدورة الحادية عشرة للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، برئاسة وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، ومشاركة وزراء الدول أعضاء المكتب، وبحضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية السفير بدر الدين علالي.
ويناقش المكتب التنفيذي توصيات اللجنة الدائمة للإعلام العربي وإعداد مشاريع القرارات وجدول أعمال الدورة الوزارية الخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب المقررة غدًا بالقاهرة.
وتشمل بنود جدول الأعمال: القضية الفلسطينية، وبحث كيفية التصدي للقرار الأمريكي بشأن الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ودور الإعلام في التصدي للإرهاب، وكذلك الخارطة الإعلامية حول تحقيق التنمية المستدامة، وأيضًا تصحيح صورة العرب والمسلمين لدى الغرب.
كما تتضمن بحث سبل الارتقاء بالإعلام العربي إلى مستوى أعلى ليكون داعمًا لبرامج التوعية ومناصرة القضايا الحيوية للمنطقة العربية في إطار خطة التحرك العربي في الخارج، ودور الإعلام العربي في نشر قيم التسامح بوصفه المحور الفكري للدورة الوزارية للمجلس.
، القاهرة.. بدء الدورة الـ11 لـ"تنفيذي وزراء الإعلام العرب" برئاسة الشبانة ،
المصدر : الخليج 365
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