، تصميم جديد كلياً من "تويتر" .. تعرّف على كل تفاصيله وأسراره ،

محمد بن مسعود - الدمام - يتيح لمستخدميه مجموعة من الأدوات تسهّل تصفحه بصورة كبيرة

أطلقت شبكة التدوين المصغر "تويتر" تصميماً جديداً كلياً لمنصتها الخاصة بنسخة سطح المكتب، التي أتاحت فيها مزايا وتقنيات فريدة.

ونشر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص التفاصيل والأسرار كافة، الخاصة بتصميم موقع "تويتر" الجديد، الذي يتيح لمستخدميه مجموعة من الأدوات التي تسهّل تصفحه بصورة كبيرة.

وأوضحت "تويتر"، أن التصميم الجديد اعتمدته، بعدما حصلت على آلاف الاستجابات حوله من المستخدمين، بعدما اختبرت طوال الفترات الماضية عدداً من التصاميم.

ويتضمن التصميم الجديد لـ "تويتر" مساحة بيضاء أوسع من النسخة السابقة، مع مساحة أقل من المساحات الرمادية.

وتظهر في تصميم "تويتر"، تغريدات المستخدمين في منتصف الصفحة الرئيسة، بدلا من ظهورها على الطرف العلوي من الصفحة بجانب التنبيهات والقوائم، وملف المستخدم في النسخة القديمة.

ولكن أبرز الخيارات الجديدة، هو طرح تقنية جديدة أطلقت عليها "Explore"، التي تعرض أبرز التغريدات والهاشتاقات الرائجة.

ويعرض التصميم الجديد من "تويتر" أيقونة جديدة تعرض مقاطع الفيديو الحية، والمحتوى المناسب للمستخدمين حسب مواقعهم الجغرافية.

ونقل تصميم "تويتر" الجديد "التغريدات الرائجة" إلى الجانب الأيمن بدلا من الأيسر، كما تمّ تعديل خدمة الرسائل؛ ليتمكن المستخدمون من رؤية المحادثات السابقة للمستخدمين الآخرين وإرسال الرسائل من الصفحة ذاتها بدلاً من وجوب التنقل بين نافذتين منفصلتين.

كما أضافت "تويتر" خيارات لإضافة أشكال وألوان متنوعة للموقع، وخيارين جديدين لـ "الوضعية المظلمة"، أحدهما أطلقت عليه اسم "DIM" أو "خافت" بخلفية زرقاء رمادية، والخيار الثاني "Lights Out" أو "إطفاء الأنوار"، التي تتحول الخلفية إلى اللون الأسود.

ووضعت "تويتر" خياراً للمستخدمين، حيث يختارون ما إذا كان التصميم الجديد سيعجبهم أم لا؟