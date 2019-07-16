، بعد إغلاق 5 أشهر.. باكستان تفتح مجالها الجوي أمام جميع الرحلات المدنية ،

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أعلنت باكستان عن إعادة فتح مجالها الجوي أمام جميع الرحلات المدنية؛ وذلك بعد خمسة أشهر من إغلاقه مع الهند؛ بسبب التوتر العسكري بين البلدين.
وأوضحت هيئة الطيران المدني الباكستانية في بيان اليوم، أنه تم تفعيل جميع مسارات الطيران المحلية والدولية عبر الأجواء الباكستانية، بما في ذلك استئناف رحلات الطيران من مطارات: (فيصل أباد، وملتان، ورحيم يار خان) الدولية القريبة من الحدود مع الهند.
وكانت باكستان قد أغلقت مجالها الجوي في السابع والعشرين من فبراير الماضي؛ إثر اختراق مقاتلات هندية الأجواء الباكستانية لتنفيذ غارة داخل باكستان، وفي مارس الماضي فتحت باكستان مجالها الجوي جزئيًّا مع إبقائه مغلقًا على طول الحدود مع الهند.
بعد إغلاق 5 أشهر.. باكستان تفتح مجالها الجوي أمام جميع الرحلات المدنيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-16
أعلنت باكستان عن إعادة فتح مجالها الجوي أمام جميع الرحلات المدنية؛ وذلك بعد خمسة أشهر من إغلاقه مع الهند؛ بسبب التوتر العسكري بين البلدين.
وأوضحت هيئة الطيران المدني الباكستانية في بيان اليوم، أنه تم تفعيل جميع مسارات الطيران المحلية والدولية عبر الأجواء الباكستانية، بما في ذلك استئناف رحلات الطيران من مطارات: (فيصل أباد، وملتان، ورحيم يار خان) الدولية القريبة من الحدود مع الهند.
وكانت باكستان قد أغلقت مجالها الجوي في السابع والعشرين من فبراير الماضي؛ إثر اختراق مقاتلات هندية الأجواء الباكستانية لتنفيذ غارة داخل باكستان، وفي مارس الماضي فتحت باكستان مجالها الجوي جزئيًّا مع إبقائه مغلقًا على طول الحدود مع الهند.
16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
12:35 PM
جاء بسبب التوتر العسكري الذي وقع مع الهند إثر اختراق مقاتلات أجواءها
أعلنت باكستان عن إعادة فتح مجالها الجوي أمام جميع الرحلات المدنية؛ وذلك بعد خمسة أشهر من إغلاقه مع الهند؛ بسبب التوتر العسكري بين البلدين.
وأوضحت هيئة الطيران المدني الباكستانية في بيان اليوم، أنه تم تفعيل جميع مسارات الطيران المحلية والدولية عبر الأجواء الباكستانية، بما في ذلك استئناف رحلات الطيران من مطارات: (فيصل أباد، وملتان، ورحيم يار خان) الدولية القريبة من الحدود مع الهند.
وكانت باكستان قد أغلقت مجالها الجوي في السابع والعشرين من فبراير الماضي؛ إثر اختراق مقاتلات هندية الأجواء الباكستانية لتنفيذ غارة داخل باكستان، وفي مارس الماضي فتحت باكستان مجالها الجوي جزئيًّا مع إبقائه مغلقًا على طول الحدود مع الهند.
، بعد إغلاق 5 أشهر.. باكستان تفتح مجالها الجوي أمام جميع الرحلات المدنية ،
المصدر : الخليج 365
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