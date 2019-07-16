، "المباحث الإدارية" تُخصص وسائل تواصل لتلقّي بلاغات الرشوة ،

محمد بن مسعود - الدمام - ‏‫جددت المباحث الإدارية، التأكيد على أنها الجهة المختصة بتلقي بلاغات جرائم الرشوة؛ مبينة أنها خصصت وسائل تواصل لتلقي البلاغات، تتمثل في هاتف مجاني وبريد إلكتروني ورقم فاكس.

جاء ذلك، عبر رسالة sms بثتها على أرقام المواطنين والمقيمين اليوم، قالت فيها:

"أخي المواطن.. أخي المقيم

المباحث الإدارية هي الجهة المختصة والمخولة بتلقي البلاغات عن جرائم الرشوة، لا تتردد بالتواصل على الهاتف المجاني 980

أو البريد الإلكتروني

[email protected]

أو الفاكس رقم: 011/4420057".