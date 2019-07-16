السعودية اليوم / "مهارات تربية الأبناء" دورة تدريبية للدارسين بحملة محو الأمية بالعيدابي



العيدابي13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليه 2019 م واس

نظمت جمعية رأف للتنمية الأسرية بجازان اليوم ، دورة تدريبية بعنوان" مهارات تربية الأبناء" ، وذلك ضمن مشاركة الجمعية بالحملة الصيفية للتوعوية ومحو الأمية التي تنفذتها وزارة التعليم ممثلة بإدارة تعليم محافظة صبيا في قطاع محافظة العيدابي، وذلك بالمقر الرئيس للحملة.

وهدفت الدورة إلى تأهيل الدارسين على كيفية التعامل مع الأبناء، وتنمية مهارتهم في كيفية تربية الأبناء بطرق صحيحة ومثالية ، وتعريف بدور الآباء في إشباع حاجات الأبناء وكيفية التعامل معهم في كل مرحلة عمرية.

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12:20ت م

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