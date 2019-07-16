السعودية اليوم / جامعة الملك خالد تدشّن فعالية اجتماعية للترحيب بزوّار عسير



أبها 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واس

دشن مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي اليوم، فعالية اجتماعية للترحيب بضيوف وزوار منطقة عسير، وذلك بحضور مدير شرطة منطقة عسير اللواء عبدالعزيز بن صالح المغلوث.

وتقام هذه الفعالية بتنظيم من وحدة الأعمال التطوعية بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة، وذلك ضمن مشاركاتها في مبادرة "حسن الوفادة"، التي أطلقها سمو أمير منطقة عسير مؤخراً.

وأوضح عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور عمر علوان عقيل، أن هذه المبادرة تتمثل في الترحيب بضيوف وزوار منطقة عسير في جميع المحافظات والمراكز، إضافة إلى المتنزهات والوجهات السياحية والمجمعات التجارية أيضاً، من خلال تقديم هدايا ومنشورات ترحيبية تحمل هوية المنطقة.

وتستمر هذه الفعالية حتى بداية شهر ذي الحجة المقبل بمشاركة فريق "بادر" التطوعي التابع لوحدة الأعمال التطوعية بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، الذي سينظم جولات ترحيبية داخل مدينة أبها والمحافظات والمراكز التابعة لمنطقة عسير.

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12:16ت م

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