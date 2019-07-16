السعودية اليوم / سمو أمير الجوف يستقبل قائد أمن المنشآت ويقلده رتبته الجديدة



سكاكا 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم، قائد أمن المنشآت اللواء خالد بن عبد الله الفياض.

وقلّد سموه اللواء الفياض رتبته الجديدة إثر صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.

وهنأ سموه اللواء الفياض بهذه الثقة الكريمة، متمنيًا له التوفيق والسداد لخدمة الدين ثم القيادة والوطن، حاثًّا إياه على بذل المزيد من الجهد والتفاني في أداء العمل.

بدوره أعرب قائد أمن المنشآت بالجوف عن شكره للقيادة الرشيدة، ولسمو وزير الداخلية, ولسمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبه على هذه الثقة الغالية، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

حضر مراسم التقليد وكيل إمارة منطقة الجوف للشؤون الأمنية سعيد بن عبد الله القحطاني.

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11:50ت م

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